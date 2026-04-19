「柔道・全日本女子選手権」（１９日、横浜武道館）体重無差別で行われた。６３キロ級の渡辺聖子（警視庁）が、決勝で米川明穂（コマツ）に３−０で勝利し、初出場初優勝。平成以降では最軽量で制し、「皇后杯の大きな舞台にてることを誇りに思っていた。決勝はどんな試合でもラスト１回なので、自分の柔道を出し切ろうと思って全力で戦った」と実感を込めた。初戦（２回戦）で前回大会準優勝の白金未桜（筑波大）に判定勝ち