「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）阪神が中日に逆転勝ちし、今季４度目の３連勝。対中日には開幕から６連勝で、１リーグ時代を含めて球団史上初となった。ただ、先発の伊原は１回１／３を５安打４失点で緊急降板。試合後、藤川監督は下肢のコンディション不良と明らかにした。「少しマウンド上でのパフォーマンスが、あれっという感じでしたから。自分の方で、投手コーチに行ってもらって。行った段階では本人も少し