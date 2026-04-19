安達優季容疑者（37）が逮捕される前日の早朝、ABEMA的ニュースショーは死亡が確認された安達結希さん（11）の自宅に向かった。【映像】ビラを配る安達優季容疑者（37）の様子元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏は「被害者の遺族のところに規制線を張ることはまずない」と語る。「これ捜査員（の車）」「茶封筒が一瞬見えたんで令状あるかもな」。そして、4月15日7時35分、自宅から捜査関係者の車両が出てきた。「すでにガサ済