株式投資は「売買益を狙うもの」と考えられがちですが、実際には「配当金」や「株主優待」といった“持っているだけで得られるワクワク”も大きな魅力です。権利落ち日を過ぎると株価が下落するリスクには注意が必要ですが、利益以外の楽しみ方を追求することも1つの株式投資の醍醐味といえるでしょう。本記事では、横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』より一部を抜粋・編集し、個別株を楽しみながら保有する方法について