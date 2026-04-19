母親から突如として送られてきた衝撃的な1枚の写真がThreadsで大きな話題を呼んでいます。【写真】さ、三途の川…！？母から送られてきた写真にドキッ写真に写っていたのは、「三途川」と書かれた赤い太鼓橋を背景に微笑む母の姿。一見すると「どこに迷い込んでしまったのか！？」と二度見してしまいそうな光景ですが、ここは青森県むつ市の恐山にある宇曽利湖の湖畔。この世とあの世をつなぐとされる有名な観光スポットです。この