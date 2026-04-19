lynch.が、ニューアルバム『CLIMAX』を7月1日にリリース。あわせて全国18公演のツアー開催と最新アーティストビジュアルが発表された。 （関連：lynch. 夢に突き進み、たどり着いた結成20周年ライブなぜ唯一無二であり続けるのか――その理由を観た） 『CLIMAX』は、2023年発売の『REBORN』以来約3年4カ月ぶりとなる通算12作目のオリジナルフルアルバム。タイトルの“CLIMAX”は最高潮