小島瑠璃子と指原莉乃のコラボ動画がYouTubeに公開されている。小島がコラボの反響について自身のInstagramを通じてコメントした。 （関連：【画像】濃いピンクヘアに笑顔の小島瑠璃子） 小島の動画では高級ホテルで視聴者の質問に回答、指原の30代のリアルを話した2人。小島は「指原莉乃ちゃんとのYouTubeコラボを見てくださった方々ありがとうございました」「反響をいただき嬉しい限りです」「師匠で、憧れで、元嫉妬相手