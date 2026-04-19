レトロリロンが、全国7大都市を巡る『RETRORIRON Zepp Tour 2026』を今秋に開催する。 （関連：Ado、XG、HANA、TOMORROW X TOGETHER、PUNPEE、レトロリロン……注目新譜6作をレビュー） 同ツアーは、4月18日にZepp Hanedaで行われた自身初のフルアルバム『コレクションアローン』を携えたワンマンツアーのファイナル公演内で告知されたもの。10月15日の神奈川 KT Zepp Yokohama公演を皮切りに、名古