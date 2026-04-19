長野原町役場 任期満了に伴う長野原町長選挙は１９日投票が行われ、即日開票されます。大勢判明は午後９時ごろの見込みです。 長野原町長選に立候補したのはいずれも無所属の新人で、前の町議・星河明彦さん（６２）と、元会社社長の山口次夫さん（６７）、前の副町長の梶野寛丈さん（５１）の３人です。 また、欠員１に伴う町議補選には、元職と新人の２人が立候補しています。投票は午後６時で終了しています。 開