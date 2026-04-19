任期満了に伴い１９日告示された藤岡市長選挙は、現職の新井雅博さん以外に届け出がなく、新井さんが無投票で３回目の当選を果たしました。 １９日告示された藤岡市長選は、無所属で現職の新井雅博さん（６５）のほかに届け出はなく、新井さんが無投票で３回目の当選を果たしました。無投票での当選は２回連続です。 新井さんは、藤岡市議を２期、県議４期を経て２０１８年から藤岡市長を２期８年にわたって務めてきました。