任期満了に伴う府中市長選挙が１９日告示され、新人２人が立候補しました。 立候補したのは届け出順にいずれも無所属・新人で、前府中市教育長の荻野雅裕（４５）さんと医師の黒木秀尚（７２）さんの２人です。 現職の小野市長の不出馬で新人同士の一騎打ちとなる今回の選挙では「財政再建」や「人口減少対策」などが争点になります。 荻野雅裕候補（４５）「できない理由を考えるのではなく、どうやったらできるのかそれを