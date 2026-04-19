ことし9月のアジア大会に向け、カヌー競技のテスト大会が愛知県みよし市で行われました。 【写真を見る】アジア大会に向け“カヌー競技”のテスト大会 三好池カヌー競技場 組織委が運営手順など確認 みよし市の「三好池カヌー競技場」はことし9月から始まるアジア大会愛知・名古屋でカヌースプリント競技の会場になっています。 ここでは毎年この時期にカヌーの全国大会が開かれますが、こ