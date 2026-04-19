小千谷市で中越地震からの復興を記念しブルーインパルスの展示飛行が行われました。 小千谷市で開かれた中越大震災復興記念祭。市民が心待ちにしていたのは航空自衛隊によるブルーインパルスの展示飛行です。 【氏田陽菜アナウンサー】 「来ました！ブルーインパルス。晴れ渡った青空に6機の飛行機が姿を現した会場に は歓声が上がっている」 小千谷市では中越地震から20年の節目に合わせて、2024