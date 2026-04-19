球磨川の支流・川辺川で計画されている流水型ダムの建設に反対する人達が熊本市で集会を開き、計画の中止を求めました。 「川辺川にダムは絶対に作ってはなりません。作らせません」 流水型ダムは、2020年7月豪雨で氾濫した球磨川流域の治水策として建設が計画されていて、国は来年度にダム工事へ着手し、2035年度の事業完了を目指しています。 熊本市中心部での集会にはダム建設に反対する地元住民など約400人が参加し、マイク