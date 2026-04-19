安全を祈願した地鎮祭・起工式＝１９日、湘南国際村横須賀市と葉山町にまたがる湘南国際村で２０２７年８月に開校を予定するインターナショナルスクール「秋谷葉山国際学園」の地鎮祭と起工式が１９日、行われた。運営を手がける秋谷国際学園運営会社（同市）や官民の関係者らが出席し、工事の安全を祈願した。建設地は、県が利活用する事業者を公募していた湘南国際村のＢＣ地区（７・５ヘクタール）。同社は２４年に優先交渉