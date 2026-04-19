【その他の画像・動画等を元記事で観る】i-dle（アイドゥル）が歌唱した「HIDE AND SEEK」が2026年4月22日にデジタルシングルとしてリリース。併せてカバーアートが公開され、Pre-Add/Pre-Saveがスタートしている。「HIDE AND SEEK」は、2026年4月よりテレビ朝日系列アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』OPテーマとして既に披露されており、オンエア直後から国内外のファンおよび音楽リスナーの間で大きな話題を呼んでいる楽