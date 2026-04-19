「毎月1万円なら無理なく払える」。そのように考えて、リボ払いを使っている人は多い。しかし実際の相談では、何か月も払い続けているのに残高がほとんど減っていない、というケースがよくある。理由は単純だ。支払ったお金の多くが利息に回っているためだ。今回は実際の相談事例をもとに、なぜこのようなトラブルになるのか、FP（ファイナンシャル・プランナー）が解説する。「毎月きちんと1万円払っている」「遅れたことはない」