【今週グサッときた名言珍言】「オールスター感謝祭」で“ブチギレ説教” …島崎和歌子は今や「第2の和田アキ子」の域「これが『感謝祭』なんですよ！」（島崎和歌子／TBS系「オールスター感謝祭 '26 春」4月4日放送）◇◇◇「オールスター感謝祭 '26 春」での司会・島崎和歌子の“大演説”が話題だ。看板企画「赤坂5丁目ミニマラソン」の参加者を募ったところ、90人近くいる出演者の中で「走りたい」を選択したのが、