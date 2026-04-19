◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）日本ハムは、守備が乱れた８回に一挙８点を奪われ勝負を決められた。２点差で迎えた８回、ドラフト１位ルーキー・大川慈英投手がプロ初登板。先頭の渡部を中飛に打ち取ると、続く林もセカンドへのゴロに打ち取ったが奈良間がこれをはじき、エラーで出塁を許した。続く山村の右前打で１死一、三塁。ここで長谷川が一塁線へセーフティースクイズを転がすと、