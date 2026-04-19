テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが１９日までに自身のＳＮＳを更新。先輩アナウンサーとスポーツ観戦に行った様子を公開した。桝田アナはインスタグラムに「三重ホンダヒートｖｓリコーブラックラムズ東京ラグビー観戦へほぼ満席のナイター、大盛り上がりでした！！萌さんとスポーツ観戦は初めてまた一緒に行きたいです」とつづった。最後に「サタデーステーション今日は短縮放送で２３時〜２３時半です今夜も宜しく