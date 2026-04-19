家事・育児の「見えない負担（ケアワーク）」を可視化するオリジナルキャラクター「しれっとゆう子さん」のカルタカード・ＬＩＮＥスタンプが話題となっている。ＮＰＯ法人ひと・コネクト兵庫（兵庫県）が運営するライフアシストプロが展開しているもので、兵庫県三田市をはじめ相生市・綾部市・芦屋市など複数自治体への採用実績を経て、より多くの家庭・自治体・企業に届けるべく、本格的な全国展開がスタートした。■まだ「