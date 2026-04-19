◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）西武・源田壮亮内野手が試合を決定づける今季１号満塁弾を放った。「２番・遊撃」で先発出場。２点リードの８回、相手の失策などで４点を追加しなお１死満塁。池田の内角低めフォークをすくい上げた打球は、右翼ポール際に飛び込んだ。「とりあえず外野までフライを打とうと思って」と振り抜いた打球は自身初のグランドスラムに。「入るとは思わなかった。い