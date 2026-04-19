◆体操全日本個人総合選手権第２日（１７日、高崎アリーナ）世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次の両選考を兼ねた大会で、男子の決勝が行われ、昨年の全日本シニア選手権を制した川上翔平（徳洲会）は、合計１６６・９４７点で３位に食い込んだ。予選は９位と出遅れたが、後半３種目の跳馬、平行棒、鉄棒で１４点台の高得点を並べ表彰台に立った。大