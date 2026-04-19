大相撲の春巡業が１９日、栃木・宇都宮市のブレックスアリーナ宇都宮で行われた。地元・宇都宮出身の十両・若ノ勝（湊川）は大歓声で迎えられ「関取として戻ってこられて良かった。すごい声援が聞こえて、力になった」と感慨深そうに語った。申し合い稽古では横綱・豊昇龍（立浪）に指名されて８番取るなど、計１３番で５勝８敗だった。横綱には初めて三番稽古で胸を借り、ぶつかり稽古でも約４分間、砂まみれになった。「強か