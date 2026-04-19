食べやすくて人気！スティックチキン 鶏むね肉をスティック状＆しっとり食感に仕上げて食べやすく！ 子どもが喜ぶ「スティックチキン」のレシピをご紹介します。 そぎ切りチキンがマヨネーズでしっとりむね肉を叩いたミンチで成形スパイシーな味付けにハマる！油淋鶏たれでご飯がすすむ子どもも好きなはちみつ醤油そぎ切り＆ミンチでスティック状に むね肉を細くそぎ切りにしたり、包丁で叩いてミンチにしてからスティック状に