◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）ヤクルトのドラフト４位・増居翔太投手（２５）＝トヨタ自動車＝が１９日、巨人戦（神宮）でプロ初先発。本拠地初登板となり、マウンドに上がる際には神宮に初めて登場曲が流れた。注目のチョイスは「さまよえる蒼い弾丸」だった。初回は１番・佐々木を３球で見逃し三振。２番・松本を１４４キロ直球で右飛、３番・泉口は１４２キロ直球で左飛。３者凡退と抜群の立ち上が