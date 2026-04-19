■これまでのあらすじ父は20年前に会社でミスをして、義兄に助けられていた。その礼として姉は義兄に嫁いだのだ。母からは「あなたのためでもあった」と言われ、智也は自分の暮らしが姉の犠牲の上に成り立っていたことを知る。しかし、義兄は本当に父を助けたのだろうか…。父さんは鋭斗さんに「何とかする」と言われて、そのまま信じていただけだった。父さん自身も騙されていたのかもしれないが、今となっては…誰にもわからない