お笑い芸人の千原ジュニアさんが、『千原ジュニアが五年で描き溜めた四コマ漫画全集』発売記念記者会見に登場しました。 【写真を見る】【 千原ジュニア 】四コマを5年描き続けるも「長男には刺さっていない」難しさを語る「如実にスベりますから」その名の通り、ジュニアさんが連載のために5年間描き続けていた4コマ漫画全517本を収録した一冊。ステージに現れたジュニアさんは?非常に分厚い本にまとめていただいた