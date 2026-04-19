中国で人型ロボットのハーフマラソン大会が開かれ、ロボットが人間の世界記録を更新しました。2回目の開催となった北京の人型ロボットハーフマラソン大会。去年の5倍となるおよそ100体のロボットが出場し、21キロ先のゴールを目指しました。短距離走のようなスピードで走るロボットがいた一方で、こんなハプニングも…。「あー！転んだ！ロボットが転倒してしまいました」今年優勝したのは深圳の企業が開発した「閃電」と呼