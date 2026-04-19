究極の対決！ラーメンは「みそ派？」「とんこつ派？」どちらが好きか、街中やスーパー、そして“聖地”ラーメン博物館で聞いてきました。濃厚でアツアツ！日本の心の味「みそラーメン」か…世界的ラーメンブームの火付け役ともいわれる九州発「とんこつラーメン」か…みそラーメンが食べたい！でも、とんこつラーメンも食べたい！どっちが人気なのか徹底調査しました。まずは、ラーメン激戦区の都内で聞き取り調査！出会ったのは6