奥さんの予定を無視して突然ランチに誘う旦那さん。この日はママ友とランチの約束をしていて、そのことは旦那さんにも伝えていたのですが…俺・俺・俺！ 俺が誘ってるんだよ？ という感じで押し切ろうとしてきて…!?>>【まんが】俺が一番夫(ウーマンエキサイト編集部)