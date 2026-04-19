建造中の大型アンモニア燃料船を視察し、記者団の取材に応じる金子国交相（中央）＝19日午後、熊本県長洲町金子恭之国土交通相は19日、ジャパンマリンユナイテッド（JMU）の有明事業所（熊本県長洲町）を視察した。建造中の大型アンモニア燃料船について「日本の造船業の再生に向けた手がかりになる」と記者団に述べ、船舶の建造量などで中国や韓国を下回る現状の挽回に意欲を示した。JMUが建造しているのは、アンモニアを燃料