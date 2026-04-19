お笑い芸人千原ジュニア（52）が19日、都内で書籍「千原ジュニアが五年で描き溜めた四コマ漫画全集」発売記念記者会見を行った。同作には5年間もの月日をかけて描き続けた全517本の4コマ漫画を収録している。前作「嗚呼蝶でありたい」から新たに264本を追加した大作となっている。発売にあたって「まさか芸能生活で4コマ漫画を2度も出版するとは。ぜひ手に取っていただいて、クスクスとしていただけたらこんなに幸せなことはない」