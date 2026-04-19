体操の全日本選手権、男子個人総合の決勝に岡山市出身の岡慎之助選手が出場。総合2位で大会を終えました。 世界選手権の代表選考も兼ねた、全日本選手権個人総合の決勝です。初優勝を目指す岡選手は、2種目めのあん馬で高さのある旋回を見せ、単独首位に立ちます。しかし、4種目めの跳馬で着地が乱れ、減点に。大会5連覇中の橋本大輝選手に差を詰められ、優勝争いは最終種目の鉄棒にもつれ込みます。離れ業と着地を完璧に決めるも