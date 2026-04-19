任期満了に伴うさぬき市長選挙がきょう（19日）告示され、現職と新人、あわせて3人が立候補しました。 【写真を見る】さぬき市長選挙告示現職と新人の計3人による選挙戦今月26日投開票【香川】 さぬき市長選挙に立候補したのは、届け出順に、いずれも無所属で、新人で市遺族連合会副会長の名和京太郎氏、現職で6回目の当選を目指す大山茂樹氏、新人で元会社員の三木重昌氏の3人です。【名和京太郎候補（62）無・新】「一番大