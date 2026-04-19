“オルタナティブ”と冠した音楽が溢れる昨今。メインストリーム／商業主義に対するアンチテーゼとして誕生したジャンルだが、そこに内包される音楽の幅は拡張し続け、今は思想というよりも、よりパーソナルな表現を追求する場所として機能しているように思う。オルタナティブって一体なんだーーそんなことを考えているときに出会い、「見つけた！」と胸が高鳴ったのがiVyだった。 （関連：【画