明治安田J2・J3百年構想リーグ、モンテディオ山形はきょうホームで八戸に勝利し、連勝を3に伸ばしました。前の試合で今シーズンホーム初勝利をあげたモンテディオ山形。前半5分、右サイドから岡本が中央へパスを出すと高橋がシュート、ディフェンダーに弾かれたボールを國分が蹴りこみモンテディオが先制します。後半に入っても、積極的な攻めをみせるモンテディオですが、ゴール