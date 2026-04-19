部下や後輩をほめるとき、あるいは注意をするとき、どんな言葉を選ぶかで相手の受け取り方は大きく変わる。「優秀だね」「仕事が雑すぎるよ」などの一般論では、相手の心に響かない。本当に相手を動かすフィードバックの方法とは？ベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者である三宅香帆が、相手に伝わる「ほめ言葉」と「しかり言葉」を教える。※本稿は、文芸評論家の三宅香帆『伝わる言語化 自分だけの言葉