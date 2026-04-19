【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE JET BOY BANGERZが2ndアルバム『JET BANGIN’』を7月1日に発売することが決定した。 ■先行配信楽曲「Snaps」はチルなサマーラブソング 今作は新曲に加え、EP『まさか泣くとは思わなかった』からシングル「HEAD UP introduced by Zeebra」までのすべての楽曲を収録。 さらに、【初回生産限定LIVE盤】には『THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026「Let’s Dance～