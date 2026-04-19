【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが最新曲「風と町」のリリースを記念して、4月14日21時30分から開催したSpotify公式リスニングパーティーで、Spotify Japan史上最多のリスナーが参加したことがわかった。 ■「風と町」への想いに加え、『テレビ×ミセス』の収録秘話なども語られた1時間超のトークを展開 この公式リスニングパーティーは、Spotifyを通じ