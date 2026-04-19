【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月19日に配信リリースされた、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマに起用されているピラフ星人の新曲「Shalala」のCDが、6月17日に発売されることが決定した。あわせて、4月19日18時より予約受付もスタートしている。 ■2026年3月に開催された日本武道館ワンマンライブの映像収録のDVDを同梱！ 本作には、2026年3月に日本武道館で開催されたワンマンラ