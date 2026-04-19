● 4月21日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 バトンズ東証グロース情報・通信業 【事業内容】 M&A（合併・買収）総合プラットフォーム「BATONZ」の企画・開発・運用 【業績データ】 売上高営業利