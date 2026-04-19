2026年4月16日、香港メディア・香港01は、台湾・台中市のすき焼き店で、生卵を泡立てたつけだれ「卵ムース」を食べた客が激しい下痢を訴え、救急搬送や入院に至る食中毒が発生したと報じた。記事は、台中市西区のすき焼き店で卵ムースを食べた客が食中毒症状を訴え、救急外来を受診し入院したことを紹介した。そして、施勝桓（シー・ションホアン）医師の見解として、卵の殻に付着したサルモネラ菌が原因である可能性が高く、食後