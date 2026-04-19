スマートフォンアクセサリーなどを扱うHamee（ハミィ、神奈川県小田原市）は、「iFace（アイフェイス）」ブランドから、ゲーム「ポケモン」デザインのiPhoneシリーズ向け「First Class MagSynqスマホケース」各種を、2026年4月下旬から直営店「iFace 原宿店」および全国の家電量販店などで順次発売する。同一のデザインテーマのAirPodsケースも同時発売手にフィットする"くびれ"形状を採用し、2つの素材で端末を保護するケースを展