出石そばで知られる兵庫県豊岡市の出石地区では、春の名物イベント「出石そば喰い大会」が開催されました。 一斉にそばをかきこむ参加者たち。制限時間内に食べた皿の枚数を競い合います。 出石そばが名物の豊岡市の出石地区では、「そばの町」をＰＲしようと「出石そば喰い大会」が始められ今年で５１回目を迎えます。 今回の大会では家族・個人・団体の３部門の競技が行われ、全国から計３４０人が参加しました。