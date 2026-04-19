牛深ハイヤ祭りのメインイベントである「ハイヤ総踊り」が行われ約1100人が港町・牛深を練り歩きました。 牛深ハイヤ祭りは今年で54回目を迎えました。 目抜き通りに設けられた特設ステージで地方による歌や三味線が弾かれると千石船を先頭にハイヤ総踊りがスタートしました。 飛び入り参加を含めた19団体の約1100人は〝サッサ・ヨイヨイ〟の掛け声も勇ましく港町・牛深の商店街を練り歩きました。 沿