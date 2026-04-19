４月２０日（月）の近畿地方は、すっきりしない天気となるでしょう。にわか雨の所があるため、お出かけには折りたたみの傘をお持ちください。 日本海に低気圧が発生し、湿った空気の流れ込みが強まる見込みです。午前中は晴れ間がありますが、雲が広がりやすいでしょう。南部ではにわか雨の所がありそうです。 午後は曇り空で、特に夕方以降は中部や南部を中心にあちらこちらで雨が降りそうです。お帰りの時間は折りたたみ