サッカーに取り組む子ども達、いわゆる育成世代の競技力向上へつなげようと、熊本保健科学大学と県サッカー協会などが連携する協定を結びました。 熊本市北区協定を結んだのは、熊本保健科学大学と県サッカー協会、それに熊本フットボールセンターの3者です。 協会のトレセン、トレーニングセンターに所属する小学生から中学生の男女約530人を対象に、大学が持つスポーツ医科学