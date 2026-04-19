男性の遺体を遺棄した疑いで逮捕された都内のIT関連会社の代表が、遺棄したとされる時期に神奈川と東京の境にある峠付近をレンタカーで訪れた形跡があったことがわかりました。東京・港区のIT関連会社代表・水口克也容疑者（49）は2025年10月、男性役員（50代）とみられる遺体を事務所から運び出し、遺棄した疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、水口容疑者がレンタカーを借り、神奈川・相模原市と東京・八王子市