「がん患者さんが歌う第九チャリティーコンサート」の会場に到着された秋篠宮妃紀子さまと次女佳子さま＝19日午後、東京・池袋の東京芸術劇場（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまと次女佳子さまは19日、東京・池袋の東京芸術劇場を訪れ「がん患者さんが歌う第九チャリティーコンサート」を鑑賞された。患者や医療関係者ら約200人がベートーベンの交響曲第9番「歓喜の歌」を合唱し、紀子さまと佳子さまは拍手を送った。これに先立ち、